Силовик ВС России рассказал, что представители Минобороны РФ проводили опрос о готовности открывать огонь по протестующим.

Неназванный сотрудник спецподразделения Вооруженных сил РФ заявил, что представители Минобороны России проводили опрос, где выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.

На условиях анонимности боец рассказал представителям тюменского штаба Навального, что в начале 2019 к ним приехали люди из Москвы и привезли бланки опросам.

– Нас согнали всех, сказали обязательно проходить. Анкетирование было анонимным. Они пытались выяснить наши политические убеждения, взгляды, которых оппозиционных политиков мы поддерживаем. Наиболее неприятный вопрос, какое там было – если начнутся какие-то беспорядки и митинги, сможем ли мы, если поступит приказ от командования, применить оружие против митингующих, – рассказал российский силовик.

По словам силовика, многих его коллег такой вопрос шокировал. Раньше такого не было.

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Также он рассказал о своем участии в войне в Сирии. По его словам, ребята там гибнут не за родину, а война в Сирии – это война за нефть. Абсолютно ненужный конфликт.

– Наш гость попросил не разглашать его личность, но показал документы, и мы можем подтвердить: он действительно служит в войсках специального назначения, – говорится в сообщении штаба Навального.

В Минобороны РФ это видео назвали фальшивкой.

– В Тюмени и Тюменской области никаких подразделений специального назначения Вооруженных сил России нет, а сочетание элементов одежды и шевронов, как у бойца на видео, не существует ни в одном российском государственном ведомстве, – сказали они.

Напомним, 22 мая грузовик с бойцами ООС отклонилась от маршрута и был захвачен боевиками.

Источник: Znak.com