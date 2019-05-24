Во Франции на пешеходной улице в городе Лион произошел взрыв, в результате которого ранено минимум 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв во Франции произошел в городе Лион. ЧП произошло на улице Виктора Гюго возле магазина выпечки рядом с главной городской площадью Белькур.
Известно, что среди тех, кто получил ранения – восьмилетний ребенок.
После инцидента на место приехали медики и правоохранители, район оцепили.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе терактом и выразил свое сочувствие пострадавшим.
По данным СМИ, взрыв случился у кондитерской Brioche Doree. Бомба была оставлена в посылке и начинена гайками и металлическими шариками.
Le Progres пишет, что мимо кондитерской проезжал человек на велосипеде, он бросил сумку, и через пару минут она взорвалась.
Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно ночью в дом частного предпринимателя неизвестные бросили гранату.
Источник: BFM TV
Фото: La Plume Libre