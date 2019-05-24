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Факты / Мир

Взрыв в центре Лиона, много пострадавших

Во Франции на пешеходной улице в городе Лион произошел взрыв, в результате которого ранено минимум 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в центре Лиона, много пострадавших

Взрыв во Франции произошел в городе Лион. ЧП произошло на улице Виктора Гюго возле магазина выпечки  рядом с главной городской площадью Белькур.

Известно, что среди тех, кто получил ранения – восьмилетний ребенок.

После инцидента на место приехали медики и правоохранители, район оцепили.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе терактом и выразил свое сочувствие пострадавшим.

По данным СМИ, взрыв случился у кондитерской Brioche Doree. Бомба была оставлена в посылке и начинена гайками и металлическими шариками.

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Взрыв в центре Лиона, много пострадавших / 7 фотографий

Le Progres пишет, что мимо кондитерской проезжал человек на велосипеде, он бросил сумку, и через пару минут она взорвалась.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно ночью в дом частного предпринимателя неизвестные бросили гранату.

Источник: BFM TV

Фото: La Plume Libre

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