НАТО меняет военную стратегию, чтобы реагировать на растущую ядерную угрозу со стороны России.

Военные эксперты НАТО на этой неделе приняли новую военную стратегию, которая не менялась несколько десятилетий.

Это связано с тем, что с 2014 года сложилась новая ситуация в сфере безопасности, возникли новые вызовы на востоке и юге Европы.

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– Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций, – отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Ранее Факты ICTV писали, что в НАТО обещают расширить сотрудничество с целью защиты территории Украины.

Источник: Welt am Sonntag