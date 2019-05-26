В Мексике разбился вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту России.

Военный вертолет Российской Федерации разбился в районе Велье-Верде, штат Сан-Луис-Потоси.

Министр окружающей среды Мексики сказала, что этот вертолет участвовал в гашении лесных пожаров. Официальную причину катастрофы не разглашают.

Se informa que en los lamentables hechos ocurridos en cercanías de Valle Verde S.L.P., se desplomó un helicóptero MI-17 de nuestra institución, #EnBreve más información. — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 24, 2019

По данным СМИ, на борту вертолета находилось семь человек, по меньшей мере пятеро из которых погибли.

Читайте: Под Горловкой разбился беспилотник ОБСЕ

Осколки вертолета обнаружила поисковая группа, которая состояла из офицера и 20 военнослужащих.

Напомним, 5 мая в Венесуэле разбился военный вертолет, в результате погибли все семь человек, находившихся на борту.