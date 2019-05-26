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Факты / Мир / Россия

В Мексике разбился военный вертолет РФ – есть жертвы

В Мексике разбился вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту России.

В Мексике разбился военный вертолет РФ – есть жертвы

Военный вертолет Российской Федерации разбился в районе Велье-Верде, штат Сан-Луис-Потоси.

Министр окружающей среды Мексики сказала, что этот вертолет участвовал в гашении лесных пожаров. Официальную причину катастрофы не разглашают.

По данным СМИ, на борту вертолета находилось семь человек, по меньшей мере пятеро из которых погибли.

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Осколки вертолета обнаружила поисковая группа, которая состояла из офицера и 20 военнослужащих.

Напомним, 5 мая в Венесуэле разбился военный вертолет, в результате погибли все семь человек, находившихся на борту.

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