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В Перу произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу.

В Перу произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в 75 км к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин, на севере Перу.

Подземные толчки магнитудой 8,0 зафиксированы в 10.41 по киевскому времени. Центр толчков залегал на глубине 110 километров.

Читайте: Землетрясение в Одесской области: качнуло три страны

О пострадавших или погибших не сообщалось.

Недавно в Турции произошла серия землетрясений с разной магнитудой.

Источник: Геологическая служба США

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