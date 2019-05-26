Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу.
Эпицентр землетрясения располагался в 75 км к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин, на севере Перу.
Подземные толчки магнитудой 8,0 зафиксированы в 10.41 по киевскому времени. Центр толчков залегал на глубине 110 километров.
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О пострадавших или погибших не сообщалось.
Недавно в Турции произошла серия землетрясений с разной магнитудой.
Источник: Геологическая служба США
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