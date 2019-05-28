В странах еврозоны вводятся в обиход новые купюры €100 и €200.

28 мая, в странах еврозоны вводят в оборот новые купюры номиналом €100 и €200.

Банкоматы быстрее будут обрабатывать новую купюру из-за того, что банкноты стали более узкими и теперь их ширина такая же, как у купюры €50.

Сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн.

Купюры €100 и €200 снабжены дополнительными элементами защиты. Специалисты разработали невидимые для глаза защитные знаки, которые может распознать только специальное оборудование. Также они содержат новый элемент – голограмму, которая меняется при вращении купюры.









В ЕС ввели в обиход новые купюры: как выглядят обновленные €100 и €200 / 2 фотографии

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Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в €5, 10, 20 и 50 уже вышли в оборот.

Старые банкноты остаются действительными, но все же будут выведены со временем.

Напомним, выборы и суды по ПриватБанку не повлияли на курс валют, но в июле-августе 2019 стоит ожидать подорожания валюты.