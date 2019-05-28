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Факты / Мир

Выход США из НАТО грозит победой РФ в военном конфликте – исследование

В случае выхода США из НАТО Альянс не сможет успешно противостоять российским войскам.

Выход США из НАТО грозит победой РФ в военном конфликте – исследование

Без помощи США НАТО не сможет успешно противостоять российским подразделениям в случае военного конфликта.

К такому выводу пришел Международный институт стратегических исследований, который рассмотрел несколько возможных сценариев, при которых НАТО должно противостоять РФ без поддержки от США.

В одном из них говорится о том, что Россия оккупирует Литву и польскую территорию возле Калининграда. Поскольку Литва и Польша – члены НАТО, то Альянс должен будет ответить на такие действия.

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Кроме того, если войска США не будут задействованы, а польские силы уже испытывают значительные потери, то, по мнению исследователей, остальные европейские члены НАТО и Канада имеют только 20 бригад, которые соответствуют критериям.

Эксперты отметили, что Альянс может заменить некоторые ресурсы США собственными, однако поддержка Америки все равно необходима.

Напомним, НАТО меняет военную стратегию впервые за несколько десятилетий.

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