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Факты / Мир

“Голубь-ангел” спас водителя-нарушителя от штрафа

В Германии водитель, нарушивший правила дорожного движения не оплатит штраф за превышение скорости, так как на момент фотофиксации перед автомобилем оказался голубь, который закрыл лицо мужчины.

“Голубь-ангел” спас водителя-нарушителя от штрафа

В Германии водитель-нарушитель не заплатит штраф за превышение скорости, благодаря голубю-спасителю.

Одна из камер, фиксирующая нарушение правил дорожного движения, сфотографировала автомобиль из-за превышения скорости в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, но распознать мужчину не удалось – перед автомобилем оказался голубь, который закрыл лицо водителя.

Полицейские увидели в этом знак.

Полиция решила не стягивать штраф (€105), потому что расправленные крылья птицы закрыли лицо мужчины.

– Благодаря пернатом ангелу-хранителю с очевидно бережно распростертыми крыльями, все для нарушителя обошлось без потерь, – сказали в полиции.

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Это произошло незадолго до христианского праздника Троицы.

– Собственно, голубь тоже заслужил штраф, ведь он так же слишком быстро летел. Но поскольку нам неизвестно, где он должен быть к Троице, то в этом случае мы дадим возможность праву отступить перед милосердием, – заверили полицейские.

Напомним, Владимир Зеленских встретится с министрами иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии, которые посетят Украину на этой неделе.

Источник: Deutsche Welle

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