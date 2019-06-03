Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит вопрос, который может осложнить наложение санкций на российскую делегацию и вернуть Россию в ПАСЕ.

3 июня в Париже на заседании регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрят вопрос, который может осложнить наложение санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

На заседании обсудят изменения принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования.

Доклад зачитает сенатор от Бельгии, документ включен в проект повестки дня.

Читайте: Трусость и шантаж РФ – ПАСЕ приняла резолюцию

Проект доклада, если он будет утвержден регламентным комитетом, а дальше всей Ассамблеей 24 июня, может создать условия, благодаря которым российская делегация прибудет на летнюю сессию ПАСЕ, хотя это противоречит регламенту.

Ранее председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что пойти на уступки означает принять российский шантаж, что будет плохим примером для других членов СЕ.