Дональд Трамп прилетел в Великобританию, где проведет три дня.

Борт номер один с американским лидером Дональдом Трампом приземлился в Лондоне.

Видео с самолетом президента США в аэропорту Станстед опубликовало посольство США в Великобритании.

Перед прилетом Трамп написал твит о том, что хочет быть отличным другом для Соединенного Королевства.

Также глава государства подверг критике мэра Лондона Садика Хана за то, что градоначальник не поддерживал визит президента США в Великобританию.

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Трамп, оскорбительно обращаясь к Хану “абсолютный неудачник”, посоветовал ему сосредоточиться на проблеме преступности в Лондоне.

Как сообщалось, Трамп собирается поднять вопрос освобождения украинских моряков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.