В Праге (Чехия) около 120 тыс. человек вышли на протесты с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша.
На Вацлавской площади Праги (Чехия) начались протесты с требованием отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша. В акции принимает участие более 120 тыс. человек.
Бабиша обвиняют в том, что €2 млн субсидий Евросоюза распределили в пользу связанных с ним компаний.
В полиции Чехии заявили, что политик должен предстать перед судом по делу о мошенничестве.
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Протесты против премьер-министра стали самыми массовыми со времен Бархатной революции, когда на улицы Чехии вышли сотни тыс. человек.
Václavské náměstí #demonstrace pic.twitter.com/0riURd8Cmn
— Helena Sulcova (@helenasulcova1) 4 июня 2019 г.
Сейчас участники акции опасаются, что министр юстиции Мари Бенешова вмешается в дело против Бабиша.
К слову, в нескольких городах Украины прошли акции Безнаказанность убивает, во время которых протестующие требовали наказать виновных в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
Фото: Martin Rocek
Видео: Helena Sulcova