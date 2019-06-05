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Факты / Мир

Самый большой протест со времен коммунизма – в Чехии требуют отставки премьера

В Праге (Чехия) около 120 тыс. человек вышли на протесты с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша.

Протести у Чехії

На Вацлавской площади Праги (Чехия) начались протесты с требованием отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша. В акции принимает участие более 120 тыс. человек.

Бабиша обвиняют в том, что €2 млн субсидий Евросоюза распределили в пользу связанных с ним компаний.

В полиции Чехии заявили, что политик должен предстать перед судом по делу о мошенничестве.

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Протесты против премьер-министра стали самыми массовыми со времен Бархатной революции, когда на улицы Чехии вышли сотни тыс. человек.

 

Сейчас участники акции опасаются, что министр юстиции Мари Бенешова вмешается в дело против Бабиша.

К слову, в нескольких городах Украины прошли акции Безнаказанность убивает, во время которых протестующие требовали наказать виновных в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Фото: Martin Rocek

Видео: Helena Sulcova

Источник: ВВС

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