Бывший сотрудник больницы в Германии получил второй пожизненный срок. Его признали виновным в убийстве 85 пациентов.

Суд в немецком Ольденбурге признал виновным в убийстве 85 пациентов бывшего сотрудника больницы Нильса Хегеля и приговорил его к пожизненному заключению.

Судья во время оглашения приговора указал на особенную серьезность преступления, что исключает возможность досрочного освобождения Хегеля после 15 лет заключения.

По версии обвинения, Нильс Хегель совершил убийства в период с 1999-го по 2005 год, когда работал в двух больницах на северо-западе Германии. Он вызывал у пациентов остановку сердца, вводя им определенные препараты, а затем пытался реанимировать.

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В последнем слове Хегель сказал, что осознал, какую боль и страдания причинил своими ужасными действиями.

Напомним, в Пакистане врача подозревают в умышленном заражении более 500 пациентов СПИДом.