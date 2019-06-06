Опубликованы документы, которые доказывают, что ракетный комплекс Бук, который впоследствии сбил малазийский Боинг, доставили именно из России.

Российские журналисты нашли новые доказательства причастности военных к сбиванию самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года, в результате которого погибли 298 пассажиров.

Появились документы российских военных, которые могут подтвердить, что установку привезли из РФ.

Телефонограмма от 22 июня 2014 года, в которой говорится о приказе начальникам Курской и Воронежской военных автомобильных инспекций организовать 23 июня сопровождение военной техники по дорогам общего пользования.

Приказ направляется, в частности, руководству 56-й Курской и 47-й Воронежской ВАИ, что вновь подтверждает установленный маршрут движения из Курска на Донбасс.

Телефонограмма подтверждает версию авторов портала Bellingcat об участии личного состава и грузовиков 69-й бригады в перемещении техники из Курска, высказанную ими еще в 2017 году.

В другой бумаге, подписанной подполковником с 69-й бригады Аладьиним, приводится список нескольких грузовиков с водителями, которые прибудут в Курск из Белгорода, чтобы отправиться дальше. В частности, там фигурирует КамАЗ с черным госномером 4267 АН и его водитель – рядовой Бутиков А. Н.

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Позже именно этот КамАЗ попал в объективы любительской съемки при перевозке Бука 332 в Миллерово.

Обнародовали также приказ за подписью и.о. командира части №32406 подполковника Демидова в и.о. начальника штаба майора Горбатых.

То есть более 170 курских военных 15 июля 2014 года прибыли в Миллерово, что на границе с Украиной. В качестве основания приводится телеграмма начальника войск ПВО РФ от 13.07.2014.

Факт прибытия военнослужащих из курской части в приграничное Миллерово с датой 15 июля усиливает подозрения и обосновывает вопросы, поставленные следователями JIT в 2018 году.

Напомним, 17 июля 2014 года катастрофа малазийского самолета над Донбассом унесла жизни почти 300 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. По данным Киева, которые подтвердила американская разведка, самолет сбили пророссийские боевики из доставленной из России системы Бук.

Источник: Новая газета