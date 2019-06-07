Совет ЕС принял решение выдать гражданам Евросоюза и членам их семей удостоверения личности нового образца.

Совет ЕС по внутренним делам постановил выдать ID-карты нового образца всем гражданам Евросоюза и членам их семей.

Выдавать новые удостоверение начнут лишь через два года. Старые ID-карты будут заменять постепенно и их нельзя будет использовать через десять лет.

– Новые правила повысят безопасность удостоверений личности, введя минимальные стандарты как по содержащейся в них информации, так и степени защиты, общие для всех государств-членов, в которых предусмотрены такие документы, – говорится в сообщении.

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На новых удостоверениях будет находиться фотография человека, его два отпечатка пальцев на бесконтактном чипе.

ID-карты будут производить в формате кредитных карт, которые будут соответствовать минимальным стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации. У них также будет зона автоматического считывания.

К слову, саммит Украина-ЕС в 2019 году состоится 8 июля, как и планировалось ранее.

Источник: ALDE Party