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Факты / Мир / Россия

Журналиста Медузы Ивана Голунова задержали в Москве с наркотиками

В Москве (Россия) сотрудниками уголовного розыска РФ был задержан корреспондент издания Медуза Иван Голунов.

Іван Голунов

В Москве (Россия) на Цветном бульваре 6 июня задержали корреспондента издания Медуза Ивана Голунова.

Двое мужчин в гражданской одежде подбежали к журналисту, заломили ему руки и посадили в автомобиль. Голунов неоднократно требовал адвоката.

В управлении внутренних дел провели принудительный досмотр журналиста и его личных вещей, во время которого нашли пакет с пятью шариками, которые якобы оказались наркотиками мефедрона.

О задержании Голунова стало известно лишь 7 июня, когда к нему приехал адвокат Дмитрий Джулай.

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Допрос в присутствии адвоката начался приблизительно в 6.55. После адвокат рассказал, что полицейские не вызвали скорую помощь для того, чтобы зафиксировать побои.

Корреспондента Медузы подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере. У него дома провели обыск, во время которого якобы нашли наркотические вещества.

Сам Галунов свою вину не признает, а его знакомые рассказали, что снимки не похожи на квартиру журналиста.

Ксения Собчак заявила, что лично знает корреспондента и не может поверить в то, что расследование выглядит правдивым и он действительно занимался сбытом наркотиков.

К слову, так называемый суд оккупированного Крыма вынес приговор украинцу Константину Давыденко за “шпионаж”.

Фото: Иван Голунов

Источник: Медуза

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