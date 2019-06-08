Задержанного в Москве (Россия) Ивана Голунова осмотрели врачи. По их словам, у журналиста гематома, сотрясение головного мозга, а также подозрение на перелом ребер.

Глава правозащитной группы Агора Павел Чиков заявил, что после осмотра корреспондента издания Медуза Ивана Голунова врачи поставили ему диагноз сотрясение головного мозга, гематома.

Также есть подозрение, что у журналиста сломаны ребра. Врач рассказал правозащитнику, что Голунова надо госпитализировать и направить на рентген, однако полиции отказала в этой просьбе.

Требование о госпитализации выдвинули две бригады скорой помощи, которые приехали на вызов.

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Ранее журналист заявлял, что после задержания его избили. Голунова ударили по голове, протащили по полу и наступили ему на грудь.

Адвокат Дмитрий Джулай рассказал журналистам, что состояние корреспондента очень плохое.

– Он не понимает что происходит, с трудом держится на стуле. У него болезненная реакция на яркий свет… Он себя очень плохо чувствует и не воспринимает действительность, – рассказал адвокат.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали сотрудники уголовного розыска РФ по подозрению в продаже наркотиков.

Фото: Иван Голунов