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Выборы в Казахстане: лидирует Токаев, в Алматы протесты

На выборах в Казахстане лидирует действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Выборы в Казахстане: лидирует Токаев, в Алматы протесты

Выборы в Казахстане сопровождаются задержаниями людей, которые вышли на протесты в Алматы и Нур-Султане.

Митингующие считают выборы несправедливыми и недемократичными, а их результат – предопределенным.

По данным председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, в воскресенье в стране проголосовало 77,4% граждан республики, имеющих право голоса.

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На прошлых президентских выборах в 2015 году явка избирателей составила 95,22%.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным экзит-полла исследовательского центра Молодежь, побеждает, занимая первое место с 69,94% голосов.

Напомним, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке, а временно исполняющим обязанности главы государства назначил спикера Сената Касым-Жомарт Токаева.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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