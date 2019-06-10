Это 6 по счету президентские выборы в независимом Казахстане и первые без Назарбаева, который на всех предыдущих набирал не менее 75%.

Два месяца назад бессменный лидер неожиданно заявил об отставке.

За президентское кресло борется самое большое за всю историю Казахстана количество кандидатов: их 7. Но основная борьба идет между двумя – нынешним президентом Токаевым и оппозиционером Амиржаном Косановым.

Косанов предлагает перейти к парламентско-президентской форме правления, отойти от нефте-газовой сырьевой экономики и вести республику в Европу.



Как к таким инициативам отнесется Москва – главный бенефициар Евразийского союза – вопрос риторический.

Чтобы избежать потенциального конфликта с Россией и территориальных потерь, казахи вынуждены балансировать.

Восток – дело тонкое. Возможно, Назарбаев заметил эти изменения в обществе и решил не подогревать ситуацию очередным сроком. Ведь молодые казахи, так называемое поколение интернета, довольно активно требует новых правил игры: соблюдение прав человека, борьбы с коррупцией и справедливых судов.

Но Назарбаев, бесспорно, готовился к комфортному транзиту власти. Он законодательно закрепил свой статус Ельбасы – лидера нации и остался Председателем Совбеза, которому подчиняются все силовики республики. Очевидно, чтобы избежать дворцового переворота.

По всем прогнозам и первым результатам новым-старым президентом станет верный последователь курса Назарбаева – Токаев.

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Отдельный вопрос: как поведет себя бизнес-элита с новым президентом, и не начнется ли олигархическая война за сферы влияния?

Как бы то ни было транзит власти запущен. Казахстану удалось сделать это без крови и революций.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке, а временно исполняющим обязанности главы государства назначил спикера Сената Касым-Жомарт Токаева.