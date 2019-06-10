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Выборы в Казахстане: Токаев побеждает с 70,76% голосов

Согласно предварительным результатам внеочередных выборов президента Казахстана, побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Выборы в Казахстане: Токаев побеждает с 70,76% голосов

Касым-Жомарт Токаев побеждает на президентских выборах в Казахстане, о чем свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

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Предварительные итоги выборов в Казахстане:

  • Касым-Жомарт Токаев – 70,76%, или 6 млн 504 тыс. 54 голоса;
  • Амиржан Косанов – 16,02%, или 1 472 733 голоса;
  • Дания Еспаева – 5,2%, или 478 153 голоса;
  • Толеутай Рахимбеков – 3,2%, или 294 271 голос;
  • Амангельды Таспихов – 2,07%, или 190 304 голоса;
  • Жамбыл Ахметбеков – 1,82%, или 167 249 голосов;
  • Садыбек Тугел – 0,92%, или 84 348 голосов.

В голосовании на выборах президента в Казахстане приняло участие 77,4% избирателей.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке, а временно исполняющим обязанности главы государства назначил спикера Сената Касым-Жомарт Токаева.

Источник: Tengrinews.kz

Фото: Tengrinews.kz

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