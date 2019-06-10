Новый президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит в столицу Европейского Союза и штаб-квартиру НАТО. Подчеркнув таким образом свои внешнеполитические приоритеты.

Первым Владимира Зеленского встретил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Старейшина европейской политики был в своем репертуаре – общался в свойственной ему несколько фамильярной манере и шутил.

Далее была штаб-квартира НАТО и переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Именно здесь прозвучали слова, которых все ожидали.

– Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в ЕС и НАТО, закрепленный в Конституции Украины, остается неизменным. Это – приоритет нашей внешней политики, – отметил Владимир Зеленский.

На следующий день президент провел переговоры с председателем Европейского Совета Дональдом Туском, вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом, еврокомиссаром Могерини, с которой обсудили продление санкций против России. В том числе за раздачу российских паспортов на оккупированном Донбассе. От президента Польши Владимир Зеленский получил приглашение посетить Варшаву 1 сентября, в день начала Второй мировой войны.

Столтенберг в очередной раз подтвердил: Украина сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Интересно, что в Брюсселе Владимир Зеленский пообщался с доверенным лицом президента Трампа – его зятем и советником Джаредом Кушнером. Возможно, речь шла о приглашении Зеленскому посетить Вашингтон в ближайшее время. В целом визит в Брюссель эксперты оценили как успешный, но пока ознакомительный.

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По мнению аналитиков, дальше дело за реальными действиями. В частности, это реанимация Нормандского формата. Но здесь все зависит от Кремля. А его хозяин пока не горит желанием общаться со своим украинским визави. На петербургском экономическом форуме Путин в очередной раз спел песню о едином народе. И откровенно намекнул, что украинцев 100 лет назад создал Запад. Назло России. Поэтому, уважения к украинской государственности нечего и ждать.

Яркое тому подтверждение – очередное обострение на фронте. Которое вряд ли случайно совпало с европейским визитом украинского президента. На этой неделе российская противотанковая ракета унесла жизни трех украинских защитников. Боевики, даже не стесняясь, обнародовали видео обстрела грузовика украинских вооруженных сил. Еще двое погибших воинов – вследствие прямого попадания снаряда в блиндаж.

В Брюсселе Зеленский заявил, что эскалация российской агрессии не лучший фон для возобновления переговоров в Минске и Киев не позволит Москве говорить с собой с позиции силы. Но впоследствии было обнародовано противоречивую заявление президента, которая вызвала бурную реакцию политиков и СМИ.

Но в то же время Зеленский заявил, что на такие действия России наша армия будет отвечать со всей мощью. Именно на таком непростом фоне этой неделе было восстановлено минский процесс. Еще в понедельник Владимир Зеленский представил главу украинской делегации в трехсторонней контактной группе – Леонида Кучму. И на этой неделе в Минске возобновились переговоры.

Как встречали Зеленского в Брюсселе и каковы перспективы Минского процесса

В трехсторонней контактной группе стороны обсудили освобождение украинских заложников Кремля, в том числе моряков. С 10 июня будет объявлен режим тишины в районе Станицы Луганской. Если он продержится неделю, то должен начаться отвод сил.

Посол ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что именно представители ОРДЛО и России предложили снять экономическую блокаду, введенную Киевом временно с 2017 года. Юрий Луценко сразу заявил, что это будет расценено, как финансирование терроризма, а ГПУ уже открыла три уголовных производства. Леонид Кучма в Минске настаивал, что снятие временных ограничений на торговлю возможно исключительно после возвращения Украины захваченных в ОРДЛО отечественных предприятий.

Второй президент отметил, что многие из того, что произошло во время последних переговоров в Минске, было намеренно искажено. Кучма заявил, что всегда ратовал за ответ способами на каждый выпад со стороны агрессора. Когда речь не идет о населенных пунктах.

Уже на следующей неделе станет ясно, готов ли Кремль к реальному прекращению огня и шагам навстречу. В Кремле все так же требуют проведения в ОРДЛО выборов и не выражают желания выводить войска и отдавать Киеву контроль над границей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Путин назвал Зеленского хорошим актером и объяснил молчание.