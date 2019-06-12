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Факты / Мир

Авария судна в Будапеште: суд выпустил под залог украинского капитана

Венгерский суд освободил украинского капитана под залог в $53 тыс.

Авария судна в Будапеште: суд выпустил под залог украинского капитана

В Венгрии суд выпустил под залог 64-летнего украинского капитана круизного лайнера Viking Sigyn, который столкнулся на Дунае в Будапеште с туристической лодкой Русалка.

На борту Русалки находились 35 туристов из Южной Кореи и члены экипажа. 26 пассажиров и два члена экипажа погибли. Эту трагедию называют самой ужасной катастрофой на Дунае за последние полвека.

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Украинского капитана из Одессы арестовали по подозрению в неправомерных действиях.

Правительство Южной Кореи официально просил держать украинца под стражей, а также направил в Венгрию дайверов и должностных лиц для оказания помощи в проведении расследования.

Адвокат украинца Габор Тот сказал, что апелляционный суд Будапешта позволил освободить его под залог в размере 15 млн венгерских флоринов ($53 тыс.).

Как сообщалось, 30 мая в Будапеште прогулочный катер с туристами врезался в другое судно, из-за чего он перевернулся и затонул. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек.

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