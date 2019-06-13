США планируют увеличить военный контингент в Польше до 5,5 тыс. человек и разместить в стране эскадрилью беспилотников.

Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп подписали декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Соединенные Штаты увеличат военный контингент и разместят эскадрилью беспилотников.

США готовы обмениваться информацией, полученной с разведывательных беспилотников MQ-9 для реализации оборонных целей.

Военный контингент Америки в Польше увеличится с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. солдат.

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Условия и инфраструктуру для размещения американской техники и военных Польша создаст за свой счет.

К слову, Украина может получить от США еще четыре патрульных катера Island.

Источник: Белый дом