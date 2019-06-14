PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Атаки на танкеры в Оманском заливе: Совбез ООН провел экстренное заседание

Совбез ООН провел экстренное заседание после инцидента в Оманском заливе.

Атаки на танкеры в Оманском заливе: Совбез ООН провел экстренное заседание

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки на танкеры в Оманском заливе.

Однако Совбез не принял официального решения относительно инцидента, но осудил атаку на танкеры и призвали тщательно расследовать инцидент.

Причиной послужило то, что США не предоставили доказательств причастности Ирана к инциденту.

Читайте: Атаки на танкеры в Оманском заливе: кому это выгодно и кто проиграл

В свою очередь, Вашингтон настаивает на том, что ответственность за нападение на танкеры несет Иран.

Также Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало фото и видео, которые якобы подтверждают причастность иранских сил к инциденту в Оманском заливе. Иран свою причастность к инциденту отрицает.

Напомним, 13 июня стало известно об атаке на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. В результате нападения на судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей были эвакуированы на территорию Ирана.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Атаки на танкеры в Оманском заливе: кому это выгодно и кто проиграл
Полуночный ковбой и Секс в большом городе: самые яркие роли Сильвии Майлз
Умерла актриса из Секса в большом городе Сильвия Майлз
США предоставят Украине почти $700 млн на оборону и борьбу с коррупцией
США увеличат военный контингент в Польше
Трамп: Мы рассматриваем санкции по Северному потоку-2
Kiev официально изменено на Kyiv – решение Совета США по географическим названиям
В США предлагают поставлять Украине ракеты класса “земля-воздух”
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка