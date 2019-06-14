Совбез ООН провел экстренное заседание после инцидента в Оманском заливе.

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки на танкеры в Оманском заливе.

Однако Совбез не принял официального решения относительно инцидента, но осудил атаку на танкеры и призвали тщательно расследовать инцидент.

Причиной послужило то, что США не предоставили доказательств причастности Ирана к инциденту.

Читайте: Атаки на танкеры в Оманском заливе: кому это выгодно и кто проиграл

В свою очередь, Вашингтон настаивает на том, что ответственность за нападение на танкеры несет Иран.

Также Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало фото и видео, которые якобы подтверждают причастность иранских сил к инциденту в Оманском заливе. Иран свою причастность к инциденту отрицает.

Напомним, 13 июня стало известно об атаке на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. В результате нападения на судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей были эвакуированы на территорию Ирана.