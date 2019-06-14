В Молдове Демократическая партия олигарха Влада Плахотнюка отказалась от власти.

Демократическая партия олигарха Влада Плахотнюка решила отказаться от власти для того, чтобы завершить политический кризис в стране.

Также в отставку уходит и правительство Павла Филиппа, которого назначил Конституционный суд.

Демократическая партия считает, что досрочные парламентские выборы нужны для того, чтобы новая власть была легитимной.

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Также политсила считает, что из-за ее отказа от власти не будет решена проблема блокировки государственных учреждений.

О своих дальнейших планах Демократическая партия сообщит позже.

Ранее Государственный департамент США призвал политические силы Молдовы к переговорам для того, чтобы урегулировать политический кризис.

Источник: Newsmaker