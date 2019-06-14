PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Кризис в Молдове: партия олигарха Плахотнюка отказалась от власти

В Молдове Демократическая партия олигарха Влада Плахотнюка отказалась от власти.

Молдова

Демократическая партия олигарха Влада Плахотнюка решила отказаться от власти для того, чтобы завершить политический кризис в стране.

Также в отставку уходит и правительство Павла Филиппа, которого назначил Конституционный суд.

Демократическая партия считает, что досрочные парламентские выборы нужны для того, чтобы новая власть была легитимной.

Читайте: Кризис в Молдове: Украина предостерегает от российского сценария федерализации

Также политсила считает, что из-за ее отказа от власти не будет решена проблема блокировки государственных учреждений.

О своих дальнейших планах Демократическая партия сообщит позже.

Ранее Государственный департамент США призвал политические силы Молдовы к переговорам для того, чтобы урегулировать политический кризис.

Источник: Newsmaker

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кризис в Молдове: причины и реакция ЕС
Политический кризис Молдовы: какие угрозы для Украины
Кризис в Молдове: США призывают партии к переговорам
Украина усилила контрразведывательный режим на границе с Молдовой
Кризис в Молдове: Украина предостерегает от российского сценария федерализации
Молдову на Евровидении 2019 представит Anna Odobescu
120 км бездорожья. Когда отремонтируют часть международной трассы М21 в Винницкой области
На выборах в Молдове лидирует пророссийская партия
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка