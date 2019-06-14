Страны-члены ИМО призвали Россию выполнить решение морского трибунала ООН в отношении задержанных украинских моряков.

32 страны-члены Международной морской организации призвали Россию в Международной морской организации (ИМО) к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву по силовому захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива.

– Комитет по безопасности на море ИМО отреагировал на незаконные действия РФ и призвал страны-члены и заинтересованные стороны сообщать Организацию о любых угрозах безопасности навигации в северной части Черного моря, Азовском море и Керченском проливе. Отныне это станет предметом усиленного внимания со стороны указанной специализированного учреждения ООН, – сказано в сообщении.

Российские силовики 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

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Сейчас находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое – сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в “незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения” (ч.3 ст.322 УК РФ).

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что НАТО призывает Россию выполнить требования Международного трибунала.

Источник: Посольство Украины в Великобритании