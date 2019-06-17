Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС заявил, что непризнание аннексии Крыма Россией является фундаментальным подходом для развития сотрудничества в Черном море.

Совет ЕС обеспокоен безопасностью в регионе Черного моря. Поэтому для сотрудничества необходимо придерживаться международного права и принципов независимости и территориальной целостности.

Кроме того, соблюдение Конвенции ООН по морскому праву и, в частности свободы судоходства, а также стратегических решений ЕС и его политики непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода к региональному сотрудничеству в регионе Черного моря.

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В документе также обращают внимание на необходимость привлечения новых возможностей для экономического развития в регионе и за его пределами.

Напомним, ранее Совет ЕС ввел санкции против россиян за химоружие.

Источник: Council of the European Union