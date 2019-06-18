PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Экс-президент Египта Мурси умер в суде – объявлено особое положение

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер 17 июня во время заседания суда в Каире. МВД объявило в стране режим особого положения.

Мухаммед Мурсі

После кончины в суде свергнутого в результате военного переворота в 2013 году президента Египта, лидера движения Братья-мусульмане Мухаммеда Мурси по всей стране выделены дополнительные наряды полиции.

Мурси умер после потери сознания в зале суда.

Отпуска всех сотрудников силовых органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей.

Читайте: Египетский суд после двух заседаний решил казнить 529 сторонников экс-президента Мурси

В движении Братья-мусульмане назвали смерть Мурси убийством и призвали сторонников прийти на похороны.

Напомним, в июне 2016 года бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси приговорили к пожизненному заключению по делу о незаконной передаче Катару секретных документов.

ИсточникАнадолу

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка