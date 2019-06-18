Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер 17 июня во время заседания суда в Каире. МВД объявило в стране режим особого положения.

После кончины в суде свергнутого в результате военного переворота в 2013 году президента Египта, лидера движения Братья-мусульмане Мухаммеда Мурси по всей стране выделены дополнительные наряды полиции.

Мурси умер после потери сознания в зале суда.

Отпуска всех сотрудников силовых органов аннулированы, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, у церквей и мечетей.

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В движении Братья-мусульмане назвали смерть Мурси убийством и призвали сторонников прийти на похороны.

Напомним, в июне 2016 года бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси приговорили к пожизненному заключению по делу о незаконной передаче Катару секретных документов.

Источник: Анадолу