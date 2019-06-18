PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Волкер женился на грузинской журналистке

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер женился на журналистке издания Голос Америки.

Волкер женился на грузинской журналистке

Курт Волкер женился 15 июня в Вашингтоне. Его избранницей стала журналистка Голоса Америки из Грузии Ие Меурмишвили, по совместительству она работает редактором программы Вашингтон сегодня.

Меурмишвили работает в редакции Голос Америки с 2009 года. Церемонию бракосочетания посетил также посол Украины в США Валерий Чалый.

 – Все было красиво – погода, люди, атмосфера, музыка – это была идеальная вечеринка, – написала Ие Меурмишвили.

Читайте: Когда российские войска уйдут, начинается мир на Донбассе – Волкер

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американские власти готовы сотрудничать с Украиной и в дальнейшем предоставлять оборонительное летальное оружие.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Телеведущий Дмитрий Комаров женился
Когда российские войска уйдут, начинается мир на Донбассе – Уолкер
Волкер пожелал Кучме успехов в представительстве Украины в ТКГ
США готовы предоставить Украине оборонное летальное оружие – Волкер
Как Настя Каменских и Потап проводят медовый месяц
Окно возможностей: Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского
Глубокое декольте и кружево – как выглядит свадебное платье Каменских
Свадьба Потапа и Насти Каменских – первые кадры
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка