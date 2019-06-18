Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер женился на журналистке издания Голос Америки.

Курт Волкер женился 15 июня в Вашингтоне. Его избранницей стала журналистка Голоса Америки из Грузии Ие Меурмишвили, по совместительству она работает редактором программы Вашингтон сегодня.

Меурмишвили работает в редакции Голос Америки с 2009 года. Церемонию бракосочетания посетил также посол Украины в США Валерий Чалый.

– Все было красиво – погода, люди, атмосфера, музыка – это была идеальная вечеринка, – написала Ие Меурмишвили.

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Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американские власти готовы сотрудничать с Украиной и в дальнейшем предоставлять оборонительное летальное оружие.