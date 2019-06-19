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Утвердили делегацию: РФ планирует вернуться в ПАСЕ

Россия планирует вернуться в ПАСЕ, если там отменят санкционный механизм.

Утвердили делегацию: РФ планирует вернуться в ПАСЕ

Россия намерена вернуть свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Для этого в Москве уже утвердили ее состав и текст заявки на подтверждение полномочий.

Впрочем, Россия ждет исхода голосования по резолюции, которая ограничивает санкционный механизм в ПАСЕ. Позиция страны заключается в том, что ее делегация вернется только в случае, если санкционный механизм будет “убит”.

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Россия ожидает, что в регламент ПАСЕ введут запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в Ассамблее.

Как сообщалось, 3 июня в ПАСЕ приняли проект резолюции, которая может обеспечить возвращение России в Совет Европы.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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