Россия планирует вернуться в ПАСЕ, если там отменят санкционный механизм.
Россия намерена вернуть свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Для этого в Москве уже утвердили ее состав и текст заявки на подтверждение полномочий.
Впрочем, Россия ждет исхода голосования по резолюции, которая ограничивает санкционный механизм в ПАСЕ. Позиция страны заключается в том, что ее делегация вернется только в случае, если санкционный механизм будет “убит”.
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Россия ожидает, что в регламент ПАСЕ введут запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в Ассамблее.
Как сообщалось, 3 июня в ПАСЕ приняли проект резолюции, которая может обеспечить возвращение России в Совет Европы.