Тысячи людей приняли участие в антиправительственной акции протеста возле парламента Грузии. Власть никак не отреагировала на митинг, поэтому грузинская оппозиция уже анонсировала новую акцию 22 июня.

Протесты в Грузии продолжаются. На проспект Руставели пришло гораздо больше людей, чем на акцию 20 июня, которую разогнали силовики.

Активисты требовали освободить тех, кого задержали во время предыдущего митинга, отправить в отставку министра внутренних дел Георгия Гахарию и назначить в стране досрочные парламентские выборы.

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Многие люди пришли на митинг с повязками на глазах, чтобы напомнить о протестующих, которым выбили глаз.

Грузинская оппозиция анонсировала новую акцию протеста 22 июня на 19.00. Протестующие планируют выходить на митинги ежедневно, пока власти не выполнят их требования.

Напомним, что протесты в Грузии начались в ночь на 21 июня. В результате столкновений пострадали около 240 человек, среди них 80 – сотрудники полиции, еще 160 – митингующие. Факты ICTV следят за событиями в Тбилиси в онлайн-трансляции.

Источник: Jam-news