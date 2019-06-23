Тысячи чехов вышли на акцию протеста в Праге с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша.

Десятки тысяч человек вышли в воскресенье в центр Праги с призывами к отставке премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой, которых обвиняют в растрате субсидий ЕС.

По данным организаторов протеста, на улицы Праги вышли до 250 тыс. протестующих. Они называют этот протест самым массовым за последние 30 лет.

Бабишу грозит уголовная ответственность, в частности он фигурирует в расследовании Европейского Союза по поводу конфликта интересов.

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Миллиардер также фигурирует в расследование ЕС относительно конфликта интересов через свой конгломерат Агроферт, который он перевел в два целевых фонды незадолго до того, как прийти к власти в 2017 году.

Однако в отчете Европейской комиссии, детали которого стали известны в начале этого месяца, говорится о том, что господин Бабиш все еще получает прибыль от этой группы. В докладе определено, что он должен вернуть около 451 млн. чешских крон (€17,5 млн.) в виде субсидий.

Бабиш отверг все обвинения, назвав их безосновательными и политически мотивированными.

Напомним, протесты в Грузии начались вечером 20 июня, на которых народ выступил против российских оккупантов. Факты ICTV собрали хронологию протестов в Грузии и самую важную информацию на данный момент.