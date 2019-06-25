Грузинский лари установил антирекорд, обесценившись до 2,8250 лари/$1.

Курс грузинского лари к доллару составил 2,7945.

24 июня Национальный банк установил курс на основании торгов в системе Bloomberg. Сейчас в пунктах обмена валюты в Грузии и банках курс купли и продажи превышает 2,8250 лари за 1$.

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В стране такое падение национальной валюты связывают с экономической ситуацией и проблемами в туристическом секторе.

Также проблемы вызваны решением России полностью прекратить авиасообщение с Грузией с 8 июля.

Напомним, в ночь на 21 июня начались антироссийские протесты в Грузии.

Причиной протестов стало выступление на Межпарламентской ассамблеи в грузинском парламенте депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Он неожиданно занял место спикера и заговорил на русском языке.