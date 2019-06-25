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В США кот выжил после часовой стирки в машинке

В США кот остался в живых после часа стирки в машинке.

В США кот выжил после часовой стирки в машинке

В США Стефани Кэрролл-Кирхофф случайно закрыла кота в машинке, где ему пришлось пережить час стирки.

Открыв машинку, женщина увидела внутри своего годовалого кота Феликса.

Читайте: В Киеве кот-хулиган устроил погром в посудной лавке

Реабилитация животного обходится семье в $1 тыс в сутки.

К слову, в Миргороде Полтавской области дикий кабан забежал в город, он ранил двух женщин. Также животное успело повредить автомобиль, оцарапав его.

Источник: New York Post

Фото: Dreamstime

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