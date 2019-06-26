Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на саммите G20.

По его словам, она состоится 28 июня во второй половине дня и продлится около часа.

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Ушаков отметил, что лидеры сами определят повестку – “общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты – Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее”.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Японии в городе Осака.

Ранее стало известно, что в июне состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, на которой президент США хочет обсудить вопрос пленных украинских моряков.