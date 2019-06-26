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Факты / Мир

В одном из городов США запретили продажу электронных сигарет

Наблюдательный совет Сан-Франциско (США) запретил продавать электронные сигареты в городе.

Електронна сигарета

Наблюдательный совет Сан-Франциско (США) ввел запрет на продажу электронных сигарет. Чтобы соответствующее постановление вступило в силу, его должна подписать мэр города Лондон Брид.

Постановление предусматривает введение запрета на продажу, распространение и изготовление электронных сигарет.

Ограничения в отношении электронных сигарет в Сан-Франциско стали самыми большими среди всех американских городов.

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Запрет начнет действовать через семь месяцев после подписания постановления и продлится до тех пор, пока продажу электронных сигарет не одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

За нарушение запрета грозит штраф в размере $1 тыс.

К слову, ученые обнаружили в дыме электронных сигарет ядовитые металлы.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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