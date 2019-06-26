Наблюдательный совет Сан-Франциско (США) запретил продавать электронные сигареты в городе.
Наблюдательный совет Сан-Франциско (США) ввел запрет на продажу электронных сигарет. Чтобы соответствующее постановление вступило в силу, его должна подписать мэр города Лондон Брид.
Постановление предусматривает введение запрета на продажу, распространение и изготовление электронных сигарет.
Ограничения в отношении электронных сигарет в Сан-Франциско стали самыми большими среди всех американских городов.
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Запрет начнет действовать через семь месяцев после подписания постановления и продлится до тех пор, пока продажу электронных сигарет не одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
За нарушение запрета грозит штраф в размере $1 тыс.
К слову, ученые обнаружили в дыме электронных сигарет ядовитые металлы.