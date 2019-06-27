Новым генеральным секретарем Совета Европы стал глава Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.
ПАСЕ избрала генеральным секретарем Совета Европы представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Его полномочия будут действовать до 2024 года.
Выбор на эту должность был между двумя претендентами – главой МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.
Справа Мария Пейчинович-Бурич.
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В 2009 году был избран действующий генсек СЕ Турбьерн Ягланд, а в 2014 году его вновь переизбрали на эту должность. В октябре 2019 года его полномочия заканчиваются.
К слову, Украина не принимала участия в голосовании в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ.
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