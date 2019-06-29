Глава немецкой партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что санкции против России должны оставаться в силе.

Глава немецкой партии Христианско-демократический союз Аннеґрет Крамп-Карренбауэр считает, что экономические санкции против РФ должны быть продолжены даже несмотря на требования об их ослаблении.

Она понимает, что санкции влияют и на компании, но пока никто не предложил альтернативу.

– Честно говоря, мне еще никто не назвал лучшей альтернативы, кроме того, что мы пожимаем плечами и говорим: ну что ж, тогда так и будет, – сказала Крамп-Карренбауэр.

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Глава партии ХДС добавила, что Россия нарушила международное право и ЕС не мог не отреагировать.

Она также раскритиковала действия РФ и назвала власть государства режимом.

К слову, Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций против России до 31 января 2020 года.