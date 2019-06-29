Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп предложил главе КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне.

Американский президент предложил провести встречу во время его визита в Южную Корею.

– Когда я буду там (В Южной Корее – Ред.), если глава КНДР Ким Чен Ын сочтет нужным, я встречусь с ним на границе – в демилитаризованной зоне – чтобы пожать ему руку и поздороваться, – написал Трамп.

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В Северной Корее заявили, что Ким Чен Ын не против встречи с президентом США и добавили, что пока не получили официального предложения.

К слову, 28 июня на саммите G20 состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Источник: Donald J. Trump