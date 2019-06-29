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Факты / Мир

Трамп хочет провести новую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп предложил главе КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне.

Американский президент предложил провести встречу во время его визита в Южную Корею.

– Когда я буду там (В Южной Корее – Ред.), если глава КНДР Ким Чен Ын сочтет нужным, я встречусь с ним на границе – в демилитаризованной зоне – чтобы пожать ему руку и поздороваться, – написал Трамп.

Читайте: В КНДР казнили дипломатов из-за провала саммита Трампа и Ким Чен Ына

В Северной Корее заявили, что Ким Чен Ын не против встречи с президентом США и добавили, что пока не получили официального предложения.

К слову, 28 июня на саммите G20 состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Источник: Donald J. Trump

Фото: Dreamstime

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