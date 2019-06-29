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Это лицемерие – Элтон Джон о словах Путина про ЛГБТ

Певец Элтон Джон назвал лицемерием слова президента РФ Владимира Путина об отношении к ЛГБТ в России.

Это лицемерие – Элтон Джон о словах Путина про ЛГБТ

Певец Элтон Джон заявил, что слова президента РФ Владимира Путина об отношении к гомосексуалистам в России являются лицемерием.

Британский исполнитель сказал, что не согласен с мнением о том, что политика по поддержке мультикультурализма и сексуального разнообразия устарела.

По его словам, в заявлении Путина о том, что он хотел бы, чтобы ЛГБТ были счастливы, можно разглядеть двуличие.

Читайте: Вакарчук сказал, что думает о ЛГБТ и однополых браках

– Российские прокатчики подвергли жесткой цензуре мой фильм Рокетмен, удалив все упоминания о том, что я обрел счастье в 25-летних отношениях с Дэвидом и что мы воспитываем двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие, – написал Элтон Джон.

В своем недавнем интервью российский президент говорил о том, что РФ не имеет ничего против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

 

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Dear President Putin, I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times. I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. I find duplicity in your comment that you want LGBT people to “be happy” and that “we have no problem in that”. Yet Russian distributors chose to heavily censor my film “Rocketman” by removing all references to my finding true happiness through my 25 year relationship with David and the raising of my two beautiful sons. This feels like hypocrisy to me. I am proud to live in a part of the world where our governments have evolved to recognise the universal human right to love whoever we want. And I’m truly grateful for the advancement in government policies that have allowed and legally supported my marriage to David. This has brought us both tremendous comfort and happiness. Respectfully, Elton John #LOVEISLOVE #WORLDPRIDE @EJAF

Публикация от Elton John (@eltonjohn)

К слову, 23 июня в Киеве провели Марш равенства – КиевПрайд.

Источник: Elton John

Фото: Dreamstime, Elton John

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