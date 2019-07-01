5 июля в Брюсселе пройдет заседание Совета НАТО-Россия, в ходе которого обсудят вопросы Украины.
Заседание Совета НАТО-Россия, в повестке дня которого будет стоять вопрос Украины, пройдет в Брюсселе 5 июля.
После соответствующего заседания состоится пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Он расскажет о результатах встречи.
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Также во время заседания Совета НАТО-Россия затронут вопрос невыполнения РФ условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
К слову, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готовит ответ на невыполнение Россией условий ДРСМД.
Источник: НАТО
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