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Факты / Мир

На повестке дня Украина: в Брюсселе пройдет заседание НАТО-Россия

5 июля в Брюсселе пройдет заседание Совета НАТО-Россия, в ходе которого обсудят вопросы Украины.

НАТО

Заседание Совета НАТО-Россия, в повестке дня которого будет стоять вопрос Украины, пройдет в Брюсселе 5 июля.

После соответствующего заседания состоится пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Он расскажет о результатах встречи.

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Также во время заседания Совета НАТО-Россия затронут вопрос невыполнения РФ условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

К слову, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готовит ответ на невыполнение Россией условий ДРСМД.

Источник: НАТО

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