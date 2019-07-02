В почтовом отделении Facebook обнаружили следы зарина, из-за чего в четырех зданиях компании объявили эвакуацию.

Четыре здания компании Facebook эвакуировали из-за угрозы отравления зарином.

Вещество было обнаружено в одной из посылок в почтовом отделении Facebook в Менло-Парке (штат Калифорния).

Людей, которые контактировали с посылкой, проверили на воздействие зарина, но симптомов отравления у них не обнаружили. Для подтверждения результата людей ждет еще одно исследование.

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Зарин – смертельно ядовитое вещество нервнопаралитического действия.

Напомним, 5 марта пришлого года экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери. Тогда эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.