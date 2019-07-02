В Венеции введут налог для туристов, которые приезжают в город на один день.

С 1 января 2020 года в Венеции введут налог для туристов, который будет составлять от €2,5 до €10 и будет зависеть от сезона.

Налог придется платить туристам, которые приезжают в город на один день и не арендуют жилье. Также в этот список войдут пассажиры круизных лайнеров.

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Сумма налога будет включена в сбор стоимости авиабилетов, общественного транспорта и такси.

Изначально налог должны были ввести в сентябре 2019 года, но приняли решение отсрочить до 2020 года.

Новый налог был одобрен муниципальным советом.

Напомним, итальянские полицейские оштрафовали пятилетнего мальчика за слишком быструю езду на самокате на площади Сан-Марко в Венеции.

Источник: Ilpost