Новый голова Европейского парламента Давид-Мария Сассоли не видит в настоящее время предпосылок для изменения политики санкций ЕС в отношении России.

Новый президент Европарламента Давид-Мария Сассоли сказал, что не собирается менять политику санкций в отношении России.

– Пока нет никаких предложений по изменению уже принятых решений. Я не думаю, что сейчас есть какие-то изменения в политическом курсе Совета ЕС, Еврокомиссии или политических групп Европарламента, – отметил Сассоли.

Президент не исключил, что в будущем эта проблема вновь будет поднята.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продолжались.

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В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

27 июня 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции против России на 6 месяцев.

Напомним, 3 июля президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли.