Европарламент избрал нового президента на тайном голосовании.

Победил итальянец Давид-Мария Сассоли, представитель союза Прогрессивный альянс социалистов и демократов, который набрал 345 голосов.

Минимальный порог для победы составляет 334 голоса, поэтому необходимо набрать 50% + 1 голос.

David Sassoli (S&D, Italy) has been elected the new president of the European Parliament. Find out more about him here ➡️https://t.co/QAXg7RdelA pic.twitter.com/rCqacVwrM7

— European Parliament (@Europarl_EN) 3 июля 2019 г.