Президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли.

Европарламент избрал нового президента на тайном голосовании.

Победил итальянец Давид-Мария Сассоли, представитель союза Прогрессивный альянс социалистов и демократов, который набрал 345 голосов.

Минимальный порог для победы составляет 334 голоса, поэтому необходимо набрать 50% + 1 голос.

David Sassoli (S&D, Italy) has been elected the new president of the European Parliament. Find out more about him here ➡️https://t.co/QAXg7RdelA pic.twitter.com/rCqacVwrM7 — European Parliament (@Europarl_EN) 3 июля 2019 г.

Второе место занял чех Ян Заградил от фракции Европейские консерваторы и реформисты – 160 голосов.

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Представительница Германии Ска Келлер от фракции Зеленые набрала 119 голосов, испанку Сиру Рего от левой политической группы Европейские объединенные левые поддержали 43 евродепутаты.

Давид-Мария Сассоли работал журналистом в Италии, а в 2009 пошел в политику и был избран в Европарламент.

Напомним, новый состав Европарламента начал работу второго июля, теперь здесь будет работать самый молодой депутат в истории – 21-летняя студентка из Дании Кира Петер-Хансен.

Источник: Европарламент