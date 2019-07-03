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Президентом Европарламента стал итальянец Давид-Мария Сассоли

Президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли.

Президентом Европарламента стал итальянец Давид-Мария Сассоли

Европарламент избрал нового президента на тайном голосовании.

Победил итальянец Давид-Мария Сассоли, представитель союза Прогрессивный альянс социалистов и демократов, который набрал 345 голосов.

Минимальный порог для победы составляет 334 голоса, поэтому необходимо набрать 50% + 1 голос.

Второе место занял чех Ян Заградил от фракции Европейские консерваторы и реформисты – 160 голосов.

Читайте: Европарламент не смог избрать президента в первом туре голосования

Представительница Германии Ска Келлер от фракции Зеленые набрала 119 голосов, испанку Сиру Рего от левой политической группы Европейские объединенные левые поддержали 43 евродепутаты.

Давид-Мария Сассоли работал журналистом в Италии, а в 2009 пошел в политику и был избран в Европарламент.

Напомним, новый состав Европарламента начал работу второго июля, теперь здесь будет работать самый молодой депутат в истории – 21-летняя студентка из Дании Кира Петер-Хансен.

ИсточникЕвропарламент

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