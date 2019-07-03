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Разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome вошел в Черное море

Большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome вошел в Черное море.

Разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome вошел в Черное море

Пройдя пролив Босфор, разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome вошел в акваторию Черного моря.

Читайте: Sea Breeze 2019: в НАТО назвали цель учений в Черном море

Корабль Dupuy de Lome используют для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции.

Ранее Факты ICTV писали, что эсминец ВМС США направляется к Одессе для участия в учениях Sea Breeze 2019.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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