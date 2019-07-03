21-летняя Кира Петер-Хансен стала евродепутатом от партии Зеленых и вошла во фракцию Зеленые, став самым молодым политиком в Европарламенте.
Новый состав Европарламента начал работу второго июля, теперь здесь будет работать самый молодой депутат в истории – 21-летняя студентка из Дании Кира Петер-Хансен.
На момент избрания на выборах в мае Петер-Хансен еще училась в университете. Она стала евродепутатом от партии Зеленых и вошла во фракцию Зеленые – Европейский свободный альянс.
Молодая депутат считает, что Европарламент пока более прогрессивный, чем Еврокомиссия или Европейский совет в решении проблемы изменения климата.
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Кира Петер-Хансен надеется, что ЕС в целом сохраняет приверженность Парижскому климатическому соглашению.
– Перемещение 3 тыс. человек из Брюсселя в Страсбург ежемесячно неблагоприятно влияет на климат. Я думала о том, как уменьшить свой углеродный след во время поездок на парламентские сессии, – сказала она.
Она сказала, что намерена ехать прямо в Страсбург из Брюсселя поездом, а не летать в Данию и обратно между заседаниями.
Напомним, депутаты Европейского парламента не смогли избрать президента в первом туре голосования, который состоялся 3 июля на сессии в Страсбурге.
Фото: Кира Петер-Хансен