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Факты / Мир

Студентка из Дании стала самым молодым депутатом Европарламента

21-летняя Кира Петер-Хансен стала евродепутатом от партии Зеленых и вошла во фракцию Зеленые, став самым молодым политиком в Европарламенте.

Студентка из Дании стала самым молодым депутатом Европарламента

Новый состав Европарламента начал работу второго июля, теперь здесь будет работать самый молодой депутат в истории – 21-летняя студентка из Дании Кира Петер-Хансен.

На момент избрания на выборах в мае Петер-Хансен еще училась в университете. Она стала евродепутатом от партии Зеленых и вошла во фракцию Зеленые – Европейский свободный альянс.

Молодая депутат считает, что Европарламент пока более прогрессивный, чем Еврокомиссия или Европейский совет в решении проблемы изменения климата.

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Кира Петер-Хансен надеется, что ЕС в целом сохраняет приверженность Парижскому климатическому соглашению.

– Перемещение 3 тыс. человек из Брюсселя в Страсбург ежемесячно неблагоприятно влияет на климат. Я думала о том, как уменьшить свой углеродный след во время поездок на парламентские сессии, – сказала она.

Она сказала, что намерена ехать прямо в Страсбург из Брюсселя поездом, а не летать в Данию и обратно между заседаниями.

Напомним, депутаты Европейского парламента не смогли избрать президента в первом туре голосования, который состоялся 3 июля на сессии в Страсбурге.

Фото: Кира Петер-Хансен

Источник: ВВС

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