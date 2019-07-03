Депутаты Европейского парламента не смогли избрать президента в первом туре голосования, который состоялся 3 июля на сессии в Страсбурге.

Европарламент не избрал нового президента, потому что ни один кандидат не получил поддержку 50% + 1 голос. Голосование было тайным.

Итальянец Давид-Мария Сассоли, представитель союза Прогрессивный альянс социалистов и демократов набрал 325 голосов, а для победы необходимо было 332.

Вторым стал чех Ян Захрадил от фракции Европейские консерваторы и реформисты – 162 голоса, кроме них баллотировалась немка Ска Келлер, представитель фракции Зеленые, она набрала 133 голоса.

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Испанка Серая Рего от левой политической группы Европейские объединенные левые – 42 голоса.

В общем разрешено провести до четырех туров, но депутаты выражают надежду, что 3 июля во втором туре все же определят призидента.

Во втором туре примут участие те же четверо кандидатов.

Напомним, премьер-министр Бельгии Шарл Мишел заменит Дональда Туска на посту президента Евросовета.