Мэр Амстердама Фемке Халсема думает о том, чтобы закрыть квартал красных фонарей.

Мэр Амстердама Фемке Халсема считает, что квартал красных фонарей нужно закрыть из-за того, в каких условиях находятся его работницы.

По ее словам, это решение снизит количество туристов в городе, а также поможет бороться с торговлей людьми.

Она добавила, что эти цели не будут обсуждаться.

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– Ситуация сейчас такая, что в основном иностранки, которые неизвестно как попали в такое положение, становятся предметом шуток и фотографий, – сказала Халсема.

Вместо того, чтобы закрывать известный квартал, городские власти думают об установке турникетов на некоторых улицах и запрете окон в борделях.

Напомним, власти Амстердама приняли решение о запрете экскурсий по кварталу красных фонарей с 2020 года.