Правительство Италии работает над отменой антироссийских санкций.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Риме заявил, что работает над отменой санкций Европейского Союза против России.

– Санкции не являются самоцелью, это временная мера. Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, которое является плохим для обеих сторон, – сказал он.

По его словам, отношения между Италией и Россией в отличном состоянии, несмотря на санкции.

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Конте отметил, что Россия может играть ключевую роль в решении региональных конфликтов. В частности, на востоке Украины.

– Мы считаем, что Москва является неизбежным игроком для поиска решения основных региональных кризисов. Мы согласились с президентом Путиным, что эти решения должны быть политическими, чтобы быть устойчивыми, – добавил он.

Путин заявил, что надеется на помощь Италии в восстановлении полноценных отношений между ЕС и Россией.

К слову, новый голова Европейского парламента Давид-Мария Сассоли не видит в настоящее время предпосылок для изменения политики санкций ЕС в отношении России.

Источник: ANSA