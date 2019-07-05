Папа Римский Франциск 4 июля принял президента РФ Владимира Путина в Апостольском дворце в Ватикане.

Встреча Папы Римского и Владимира Путина в Ватикане длилась около часа.

Стороны обсудили различные темы, касающиеся двусторонних отношений, продолжили рассмотрение экологических проблем, а также затронули актуальные международные вопросы – с особым акцентом на Сирию, Украину и Венесуэлу.

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Это был шестой визит Путина в Ватикан и его третья аудиенция у Папы Римского Франциска.

Впервые они встретились в 2013 году, вскоре после избрания Франциска, а затем в 2015 году. Тогда они тоже обсуждали конфликт в Украине.

Кстати, Владимир Путин на целый час опоздал на встречу с Папой Римским Франциском.

Источник: Ватикан

Фото: Кремль