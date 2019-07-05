Папа Римский Франциск 4 июля принял президента РФ Владимира Путина в Апостольском дворце в Ватикане.
Встреча Папы Римского и Владимира Путина в Ватикане длилась около часа.
Стороны обсудили различные темы, касающиеся двусторонних отношений, продолжили рассмотрение экологических проблем, а также затронули актуальные международные вопросы – с особым акцентом на Сирию, Украину и Венесуэлу.
Читайте: Путин готов к переговорам с Зеленским при одном условии
Это был шестой визит Путина в Ватикан и его третья аудиенция у Папы Римского Франциска.
Впервые они встретились в 2013 году, вскоре после избрания Франциска, а затем в 2015 году. Тогда они тоже обсуждали конфликт в Украине.
Кстати, Владимир Путин на целый час опоздал на встречу с Папой Римским Франциском.
Источник: Ватикан
Фото: Кремль